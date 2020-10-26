Избиение и ограбление на Харьковщине: пострадавшим оказался Швайка

26 октября 2020 г. 12:26
Источник: УНИАН
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На Харьковщине утром 26 октября неизвестные с битами напали на бывшего министра аграрной политики Игоря Швайку в собственном дворе. Экс-политик получил рассечение головы. Об этом он сообщил в Facebook.

"Хорошее" начало рабочей недели. Копаешь участок за забором, травку планирую посеять, останавливается машина, выбегают двое в масках с битами. Далее по тексту. Голову зашили, поехали в 4-ю", - написал Швайка.

Полиция уже расследует обстоятельства нападения на бывшего министра аграрной политики и продовольствия Украины Игоря Швайку.

Как сообщалось ранее, с заявлением о том, что двое неизвестных избили мужчину и завладели его телефоном, после чего покинули место происшествия на автомобиле, 26 октября в 7:13 обратилась жена пострадавшего.

Отмечается, что в настоящее время 44-летний мужчина проходит медицинское обследование в больнице.

По данному факту следователями Люботинского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время полиция устанавливает личности злоумышленников.

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