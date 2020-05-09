Избиение, изнасилование и пытки: издевавшиеся над 17-летним парнем задержаны

По факту избиения 17-летнего парня харьковские следователи открыли еще несколько уголовных производств. По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, с совершении тяжких преступлений разоблачены двое мужчин, которые сейчас задержаны.

Как сообщалось ранее, на остановке общественного транспорта в поселке Рогань обнаружено 17-летнего парня с многочисленными телесными повреждениями. Пострадавшего доставили в больницу скорой и неотложной помощи. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Липецкого отделения полиции, по факту совершенного преступления следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Полицейские изъяли вещественные доказательства и направили их на экспертное исследование.

Кроме того, правоохранители допросили потерпевшего - 17-летнего жителя с. Рогань - и установили круг его общения, а также провели подомовой обход жителей жилого сектора в районе места совершения преступления, свидетелей и очевидцев происшествия.

На основании собранных в ходе досудебного расследования в уголовном производстве данных, следователи изменили его квалификацию на ч.2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, в Единый реестр досудебных расследований следственным Индустриального ОП ГУНП в Харьковской области внесены сведения о совершении в отношении несовершеннолетнего преступлений, предусмотренных статьями: ч. 2 ст. 127 (истязание), ч. 3 ст. 152 (изнасилование), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Указанные уголовные производства объединены в одно. Максимальное наказание за совершение данных преступлений предусматривает тюремное заключение на срок до 12 лет.

Следствие обоснованно подозревает в совершении уголовных преступлений двух мужчин: 38-летнего ранее судимого жителя с. Рогань и 31-летнего жителя с. Докучаевское. Они задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, злоумышленникам сообщено о подозрении первично по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Позже, на основании собранных во время досудебного расследования данных и обоснованных доказательств, проведения всех необходимых следственных действий будет решаться вопрос об объявлении задержанным подозрения по другим статьям Уголовного кодекса Украины.