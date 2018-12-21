Избиение людей в метро и вымогательство: суд отпустил 5 полицейских под залог

Пятерых из шести харьковских полицейских, которым грозило 10 лет тюрьмы за издевательства над людьми и вымогательство, выпустили из-под стражи. Об этом рассказали в харьковской областной прокуратуре. Более того, один из копов пытается через суд восстановиться в должности.

Напомним, ранее видеокамера зафиксировала, как правоохранители бъют людей, которых доставляли в полицейскую комнату. Одного из потерпевших правоохранитель сбил с ног специальным приемом, от чего тот потерял сознание, а когда пришел в себя, другой патрульный нанес ему нескольк оударов по голове. Еще одному мужчине полицейские разбили об голову стул, били ногами и руками.

По данным следствия, когда копы работали у вокзала, регулярно находили людей в нетрезвом состоянии, угрожали им и затем требовали деньги.

На данный момент пятеро из шести подозреваемых правоохранителей вышли на свободу под залог. Суд принял решение выпустить их из СИЗО.

