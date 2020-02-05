Избиение мужчины в харьковском троллейбусе выложили в соцсети

Двух мужчин избили в харьковском троллейбусе №35, который курсирует между Одесской и Северной Салтовке. Видео инцидента опубликовали в одном из городских Telegram-каналов.

На первой записи мужчина со словами "я тебя убью" избивает руками и ногами парня в синей куртке. Когда в конфликт вмешались другие пассажиры, фигурант вытолкнул жертву из салона. В это время еще один пострадавший лежит без движения на полу общественного транспорта. На втором видео именно его пытаются привести в чувство, а очевидцы требуют не трогать избитого до приезда скорой. Позднее в соцсетях появилась информация о том, что мужчина умер.

В полиции не подтвердили сведения о погибшем. Там утверждают, что на место происшествия выезжал наряд патрульных. В УПП сообщили, что вызов поступил на проспект Льва Ландау, 80 (рядом расположена остановка "улица Краснодарская" по маршруту троллейбуса №35). К копам обратился свидетель и рассказал о драке, однако к моменту приезда правоохранителей на месте никого не было. В мэрии же рассказил, что и пострадавшие, и нападавший были знакомы между собой.

"Компания из пяти человек в состоянии алкогольного опьянения зашла в салон. Неадекватно вели себя, из-за чего кондуктор сделала им замечание. Затем между ними вспыхнула драка. Одного из участников вытолкнули на остановке, второго ударили так, что он потерял сознание, но потом сами забрали его. Мужчина был жив", - рассказали в горсовете.