Избиение пассажиров метро патрульными: прокуратура завершила расследование

Прокуратура завершила досудебное расследование в отношении пяти сотрудников сектора патрульной полиции по подозрению во взяточничестве и систематических издевательствах над пассажирами подземки.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По данным ведомства, сейчас материалы уголовного производства открыты для ознакомления сторон. На сегодня установлено 5 подозреваемых: начальник сектора, его заместитель и трое сотрудников подразделения.

Так, в июле прошлого года полицейские несли службу на станции метро «Южный вокзал». Патрульные увидели мужчину, который, пошатываясь, выходил из метрополитена, подошли к нему и начали обвинять, что он нетрезв. Мужчина пытался объяснить, что возвращается с работы домой и выпил бутылку пива.

Однако правоохранителей такой ответ не устроил и его силой затянули в полицейскую комнату. Один из подозреваемых сбил потерпевшего с ног специальным приемом, от чего последний потерял сознание. Когда мужчина пришел в себя, другой патрульный нанес ему несколько ударов в голову.

Другому пострадавшему патрульные разбили об голову стул, били ногами и руками по голове и туловищу.

Также задокументировано четыре эпизода получения взятки правоохранителями. Патрульные действовали по отлаженной схеме: подходили к людям, которые выглядели как иногородние - с чемоданами, только сошли с поезда, расспрашивали дорогу и под предлогом проверки документов начинали выяснять, с какой целью они прибыли в Харьков.

Потом приглашали в полицейскую комнату, где рассказывали, что они нарушили закон, за что будет составлен протокол об административной ответственности, обыскивали личные вещи. При этом полицейские обещали обратиться в контролирующие органы с целью наложения штрафа или прекращения социальных выплат.

Испуганные люди давали деньги, которые были при себе лишь решить так называемую проблему.

В одном случае патрульные сообщили женщине, что она не имеет права носить с собой документы своей матери (пенсионное удостоверение и банковскую карточку), поэтому они обратятся в компетентные органы, чтобы выплаты пенсий прекратить. Женщина на коленях умоляла «правоохранителей» не забирать у ее мамы пенсию, но «решить» вопрос удалось лишь за тысячу гривен.

Еще одного мужчину патрульные запугивали ответственностью за якобы нарушение требований перевозки валюты через границу. Под психологическим давлением пострадавший отдал полицейским 5 тысяч российских рублей.

Кроме того, во время обыска личных вещей своих «жертв» правоохранители воровали деньги. У одной женщины они похитили 200 фунтов стерлингов, в другой - 3 тысячи рублей. А чтобы замаскировать такой беспредел, сообщники вносили в протоколы ложные сведения о доставленных в полицейскую комнату людях.

Такие действия полицейских зафиксировали во время проведения спецоперации прокуратуры и управления внутренней безопасности ДВБ Нацполиции Украины. В рамках ее проведения действия правоохранителей фиксировались скрытой видеокамерой.

Сейчас только один подозреваемый находится под стражей, остальные - вышли под залог. Стоит отметить, что прокуратура настаивала на содержании под стражей без права внесения залога всех фигурантов производства.

Червонозаводский районный суд удовлетворил ходатайство прокуроров по четырем подозреваемых, еще одному назначили круглосуточный домашний арест, но Харьковский апелляционный суд смягчил меры пресечения, назначив троим из них размер залога в сумме от 106 до 141 тысяч. Четвертого подозреваемого освободили под личное обязательство. Сейчас правоохранители внесли определенные судом суммы и освободились из-под стражи.

Отметметим, четырем работникам полиции инкриминируется получение взятки и кража в составе организованной группы, а также превышение служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, совершенное группой лиц и служебный подлог. 31-летнему старшему сержанту - превышение служебных полномочий с применением насилия, совершенное группой лиц и служебный подлог.





