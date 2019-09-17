Избитый в саду Шевченко подросток написал заявление в полицию: открыто уголовное дело

По факту избиения подростка в саду Шевченко открыто уголовное производство.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 15 сентября во время мониторинга Интернет-сети полицейским было обнаружено видео, на котором неизвестные в саду Шевченко избивают юношу.

Сотрудники полиции установили личность пострадавшего парня и пригласили его в Шевченковский ОП для написания заявления и выяснения обстоятельств дела.

16 сентября парень с матерью в полиции написали заявление и дали пояснения по поводу произошедшего.

Сейчас полицейские устанавливают злоумышленников, причастных к избиению парня.

По данному факту сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.