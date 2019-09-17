 

Избитый в саду Шевченко подросток написал заявление в полицию: открыто уголовное дело

17 сентября 2019 г. 11:13
15 просмотров

По факту избиения подростка в саду Шевченко открыто уголовное производство.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 15 сентября во время мониторинга Интернет-сети полицейским было обнаружено видео, на котором неизвестные в саду Шевченко избивают юношу. 

Сотрудники полиции установили личность пострадавшего парня и пригласили его в Шевченковский ОП для написания заявления и выяснения обстоятельств дела.

16 сентября парень с матерью в полиции написали заявление и дали пояснения по поводу произошедшего. 

Сейчас полицейские устанавливают злоумышленников, причастных к избиению парня. 

По данному факту сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                         Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.