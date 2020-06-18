Избиение в парке Шевченко: полиция расследует обстоятельства конфликта

18 июня 2020 г. 16:13
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Сообщение об избиении мужчины в парке Шевченко, что находится на улице Сумской, поступило в полицию 17 июня в 23:40. Как рассказали в ГУНП Харьковской области, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и экипаж патрульной полиции. Там они обнаружили 34-летнего мужчину с телесными повреждениями. Пострадавшего доставили в больницу. С его слов стало известно, что в ходе конфликта его избили охранники парка.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 4 лет. Все обстоятельства и лица, причастные к происшествию устанавливаются.

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