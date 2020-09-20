Избил и утопил в пруду: на Харьковщине подростка задержали за жестокое убийство односельчанина

На Харьковщине 17-летнего подростка задержали за жестокое убийство односельчанина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, 19 сентября в 12:55 на берегу водоема в поселке Слобожанское было обнаружено тело 32-летнего жителя Кегичевского района с многочисленными телесными повреждениями.

В ходе расследования и опроса свидетелей правоохранители установили, что преступление совершил несовершеннолетний парень - житель поселка Слобожанское.

18 сентября около 22:00 несовершеннолетний на плотине ставка избил пострадавшего. После чего бросил его в водоем, взял деревянную палку и начал топить, давя палкой мужчине в затылок.

Как выяснилось, при совершении преступления также присутствовали 16-летний житель села Казацкое и 19-летний житель села Антоновка.

Полицейские изъяли с места происшествия и из квартиры злоумышленника вещественные доказательства.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

17-летний злоумышленник задержан. Согласно санкции статьи ему грозит до 15 лет заключения.