Избил, изнасиловал и ограбил: в Харькове задержали мужчину за нападение на пенсионерку

10 декабря 2020 г. 13:25
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В Харькове правоохранители задержали 31-летнего мужчину за избиение и изнасилование 72-летней пенсионерки.

Об этом сообщили в Департаменте уголовного розыска ГУНП в Харьковской области.

Установлено, что 9 декабря злоумышленник избил женщину, а потом затащил ее в подвал, где связал и изнасиловал.

Также правоохранители выяснили, что после совершения преступления мужчина еще и ограбил потерпевшую. 

Потерпевшую госпитализировали с многочисленными травмами. Сейчас она в стабильном состоянии.

Злоумышленник задержан. Предварительно установлено, что мужчина ранее судим за убийство, серию изнасилований и разбойных нападений на женщин.

Сейчас по делу продолжаются следственные действия.

 

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