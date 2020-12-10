Избил, изнасиловал и ограбил: в Харькове задержали мужчину за нападение на пенсионерку

В Харькове правоохранители задержали 31-летнего мужчину за избиение и изнасилование 72-летней пенсионерки.

Об этом сообщили в Департаменте уголовного розыска ГУНП в Харьковской области.

Установлено, что 9 декабря злоумышленник избил женщину, а потом затащил ее в подвал, где связал и изнасиловал.

Также правоохранители выяснили, что после совершения преступления мужчина еще и ограбил потерпевшую.

Потерпевшую госпитализировали с многочисленными травмами. Сейчас она в стабильном состоянии.

Злоумышленник задержан. Предварительно установлено, что мужчина ранее судим за убийство, серию изнасилований и разбойных нападений на женщин.

Сейчас по делу продолжаются следственные действия.