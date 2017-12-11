Избили и ограбили. Преступление в Волчанском районе

Преступление, совершенное летом, удалось раскрыть зимой. Подозреваемые в избиении и грабеже жителя дома в Волчанском районе задержаны и предоставляют показания

Преступление было совершено 4 августа текущего года. Злоумышленники через окно проникли в дачного дома в деревне Старица, Волчанского района. Связали пластиковыми хомутами 59-летнего хозяина, сильно его избили и под угрозами применения пистолета завладели деньгами. Правда разбогатели злоумышленники аж на ... 450 гривен

Сергей Човпан, и.о. начальника Волчанского ОП:

Тривалий час була організована робота по розкриттю вказаного злочину, залучені значні сили та засоби, і вдалось розкрити цей злочин.

Нападавшими оказались три жителя Харькова. Самому старшему из них 30 лет, самому младшему - 19. Изъяты вещественные доказательства, подтверждающие их причастность к совершению преступления - пистолет-револьвер, камуфлированная одежда, балаклавы, пластиковые хомуты. Проводится досудебное расследование по статье "разбой". Санкция этой статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. Также полицейские проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Харьковской области.