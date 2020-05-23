Избили и забрали $3 тысячи: правоохранители задержали ночных грабителей

Ночью 10 мая возле дома по улице Салтовское Шоссе два парня напали на мужчину, нанесли ему множественные удары руками и ногами по туловищу и голове, от которых он упал на землю, а затем, воспользовавшись его беспомощным состоянием, забрали у него 3000 долларов США и 700 гривен.

Как сообщили в ГУНП в Харьковской области, уже установлено местонахождение злоумышленников. 22 мая полицейские провели обыски по месту жительства нападающих и изъяли вещественные доказательства. В тот же день следователи сообщили мужчинам о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.