Избили и забрали $3 тысячи: правоохранители задержали ночных грабителей

23 мая 2020 г. 14:56
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Ночью 10 мая возле дома по улице Салтовское Шоссе два парня напали на мужчину, нанесли ему множественные удары руками и ногами по туловищу и голове, от которых он упал на землю, а затем, воспользовавшись его беспомощным состоянием, забрали у него 3000 долларов США и 700 гривен.
 
Как сообщили в ГУНП в Харьковской области, уже установлено местонахождение злоумышленников. 22 мая полицейские провели обыски по месту жительства нападающих и изъяли вещественные доказательства. В тот же день следователи сообщили мужчинам о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.
 
Фрунзенский районный суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Следствие продолжается.

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