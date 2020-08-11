Избитого добили ножом: в Харьковской области двух братьев задержали за убийство односельчанина

Полицейские задержали двух жителей Харьковщины, которые причастны к убийству односельчанина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Тело умершего мужчины со следами насильственной смерти было обнаружено в поле возле села Панасовка Коломакского района 30 июня.

В ходе следствия установлено, что к совершению тяжкого преступления причастны двое жителей Панасовки, братья 42 и 44 лет. Мужчины вместе распивали спиртные напитки. В ходе ссоры злоумышленники избили гостя, а когда он потерял сознание, один из них ударил потерпевшего ножом. Тело умершего злоумышленники вынесли в поле, а орудие убийства спрятали.

11 августа полицейские разоблачили злоумышленников. В ходе обыска их домовладения были изъяты вещдоки: орудие преступления - нож и одежда, в которой один из мужчин был в день убийства.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения и сообщении им о подозрении в совершении преступления.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.