Избитый в Киеве ветеран АТО скончался

В Киеве умер ветеран АТО Игорь Панов (позывной "Хан"), которого жестоко избили 9 ноября в подъезде жилого дома. Об этом сообщает волонтер Татьяна Рыженькая на своей странице в Facebook.

Напомним, 9 ноября ночью Игорь Панов с позывным "Хан" и его жена были найдены жестоко избитыми в подъезде собственного дома на лестнице между этажами.

"Хана" не стало. Без подробностей", - написала сегодня волонтер.

Напомним, через несколько дней после нападения полиция Киева задержала двух человек по подозрению в избиении ветерана боевых действий на Донбассе.

Полиция установила, что вечером между сыном и матерью в телефонном разговоре возник конфликт. Затем парень приехал в квартиру, где она проживала. Во время очередной ссоры он пытался ее избить, поэтому за женщину вступился его отчим. Впоследствии пасынок позвал своего друга, с которым и нанесли супругам телесные повреждения и скрылись.

Начато уголовное производство по части второй статьи 15 частью второй статьи 115 (Покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.