Избрана мера пресечения полицейскому, стрелявшему на станции метро "Научная"

Состоялось судебное заседание по избранию меры пресечения 22-летнему харьковскому капралу полиции, который открыл стрельбу в метро.

Полицейский получил 60 суток содержания под стражей. При этом от комментариев он отказался.

Находясь на ночном дежурстве, полицейский заметил, как ему показалось, посторонних на закрытой станции метро «Научная». Он сообщил об этом в дежурную часть Нацполиции, а когда на место прибыл наряд ТОРовцев, капрал встретил их выстрелами.

Никто не пострадал.

У полицейского нашли вещество, похожее на психотропное.