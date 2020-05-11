Издевательство над 17-летним парнем: подозреваемые рассказали о мотивах

Один из подозреваемых в жестоком избиении 17-летнего подростка Вячеслава под Харьковом Дмитрий Белевец заявил, что парень якобы сам виноват в случившемся. Об этом он заявил в зале суда, где ему выбирают меру пресечения.

"А чего вы не узнаете, из-за чего такое произошло? Потому что он терроризирует детей, потому что против него сколько уголовных дел возбуждено. Вообще на эту семью. Что старший брат уже был замечен в изнасилованиях. Только в этом году на него написали заявления два человека. Узнайте", - подчеркнул Белевец.