Издевательство над 17-летним парнем: подозреваемые рассказали о мотивах

Один из подозреваемых в жестоком избиении 17-летнего подростка Вячеслава под Харьковом Дмитрий Белевец заявил, что парень якобы сам виноват в случившемся. Об этом он заявил в зале суда, где ему выбирают меру пресечения.
"А чего вы не узнаете, из-за чего такое произошло? Потому что он терроризирует детей, потому что против него сколько уголовных дел возбуждено. Вообще на эту семью. Что старший брат уже был замечен в изнасилованиях. Только в этом году на него написали заявления два человека. Узнайте", - подчеркнул Белевец.
Отметим, Дмитрий встречается с бывшей девушкой Вячеслава, в избиении которого признался "частично".
В то же время другой подозреваемый Владимир Козбан пояснил, что "защищал свою дочь".
"У каждого правда своя. Просто покопайтесь в этих всех подробностях относительно этой ситуации. Я повторюсь, я защищал свою дочь. Спросите у нее, она даст показания, так понятнее будет - не с чьих-то слов, а непосредственно от нее. Мне больше нечего добавить ", - сказал мужчина.
Напомним, в Харьковской области двое мужчин жестоко избили и изнасиловали подростка. Пострадавшего юношу с многочисленными ушибами нашли случайные прохожие на остановке общественного транспорта в поселке Рогань. По словам матери, ее сына пытали двое мужчин, чтобы отомстить за якобы оскорбленную подругу его бывшей девушки.