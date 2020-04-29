Изготавливали наркотики и употребляли вместе с гостями: на Харьковщине задержали организаторов двух наркопритонов

29 апреля 2020 г. 17:21
1 просмотр

В Красноградский отдел полиции поступило несколько жалоб о том, что два жителя города занимаются распространением наркотических веществ. 

По информации ГУ Нацполиции в Харьковской области, по данным фактам были открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства полицейские провели обыск и обнаружили организаторов наркопритонов, а также двух их гостей, которые признались, что употребляли наркотики.
 
Ранее судимые за аналогичные преступления мужчины самостоятельно изготавливали запрещенное вещество и употребляли наркотики вместе с гостями. По месту их проживания изъяты наркотические средства, предметы для их изготовления и употребления.
 
Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                          Маски защитные. т.+38-073-855-0505                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53