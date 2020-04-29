Изготавливали наркотики и употребляли вместе с гостями: на Харьковщине задержали организаторов двух наркопритонов

В Красноградский отдел полиции поступило несколько жалоб о том, что два жителя города занимаются распространением наркотических веществ.

По информации ГУ Нацполиции в Харьковской области, по данным фактам были открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства полицейские провели обыск и обнаружили организаторов наркопритонов, а также двух их гостей, которые признались, что употребляли наркотики.

Ранее судимые за аналогичные преступления мужчины самостоятельно изготавливали запрещенное вещество и употребляли наркотики вместе с гостями. По месту их проживания изъяты наркотические средства, предметы для их изготовления и употребления.