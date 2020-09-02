Изготовление фейковых тестов на Covid-19 на Харьковщине: подробности

02 сентября 2020 г. 12:35
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Прокуратура Харьковской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту уклонения от уплаты налогов (ч. 1 ст. 212 УК Украины).

Как сообщил начальник отдела прокуратуры области Артур Оганнисян, досудебным расследованием установлено, трое мужчин наладили подпольное производство наборов для забора биологического материала, транспортировки и проведения ПЦР-исследования на выявление COVID-19 и других вирусных инфекций. Наборы сомнительного качества, изготовленные без необходимых разрешительных документов, в дальнейшем реализовывались коммунальным учреждениям здравоохранения, сетям аптек через подконтрольных физических лиц-предпринимателей.

С целью сокрытия противоправной деятельности и введение покупателей в заблуждение «предприниматели» указывали недостоверную информацию о местонахождении производственных мощностей.

В ходе обыска правоохранители обнаружили и изъяли около 200 тыс. готовых наборов для сбора биологического материала, компьютерную технику и документы о финансово-хозяйственной деятельности указанных предприятий, а также 35 печатей подконтрольных ФЛП. Приблизительная стоимость изъятой продукции составляет 12 млн грн.

Сейчас прокурором подано в суд ходатайство о наложении ареста на изъятое имущество.

Всего за 2020 год через подконтрольные ФЛП на сайте prozorro.gov.ua реализовано около 850 тыс. наборов на общую сумму почти 24 млн грн.

Следственные действия продолжаются.

Видео: 

Фейкові набори для тестування на Covid 19 на 12 млн грн: викрито підпільне виробництво

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