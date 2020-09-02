Изготовление фейковых тестов на Covid-19 на Харьковщине: подробности

Прокуратура Харьковской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту уклонения от уплаты налогов (ч. 1 ст. 212 УК Украины).

Как сообщил начальник отдела прокуратуры области Артур Оганнисян, досудебным расследованием установлено, трое мужчин наладили подпольное производство наборов для забора биологического материала, транспортировки и проведения ПЦР-исследования на выявление COVID-19 и других вирусных инфекций. Наборы сомнительного качества, изготовленные без необходимых разрешительных документов, в дальнейшем реализовывались коммунальным учреждениям здравоохранения, сетям аптек через подконтрольных физических лиц-предпринимателей.

С целью сокрытия противоправной деятельности и введение покупателей в заблуждение «предприниматели» указывали недостоверную информацию о местонахождении производственных мощностей.

В ходе обыска правоохранители обнаружили и изъяли около 200 тыс. готовых наборов для сбора биологического материала, компьютерную технику и документы о финансово-хозяйственной деятельности указанных предприятий, а также 35 печатей подконтрольных ФЛП. Приблизительная стоимость изъятой продукции составляет 12 млн грн.

Сейчас прокурором подано в суд ходатайство о наложении ареста на изъятое имущество.

Всего за 2020 год через подконтрольные ФЛП на сайте prozorro.gov.ua реализовано около 850 тыс. наборов на общую сумму почти 24 млн грн.

Следственные действия продолжаются.