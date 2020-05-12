Изнасилование 15-летней девочки возле спуска Веснина. Что известно о подозреваемом?

15-летнюю девочку изнасиловали в лесополосе возле спуска Веснина. Все произошло накануне, поздно вечером, сообщение правоохранители получили около 23.00. Мужчина напал на девушку, когда та поднималась вот по этой лестнице. Силой затащил ее в кусты и изнасиловал. После этого девочке удалось сбежать от извращенца и найти людей, которые вызвали полицию. Горожане, проживающие или работающие в домах рядом, говорят - территория здесь заросшая, еще и освещения не хватает, поэтому стараются обходить этот путь даже днем.

Ольга:

Очень опасно, раньше здесь горели фонари, как-то чистили, деревья расчищали, а сейчас здесь страшно пройти. Даже днем, не то что ночью. Раньше фонари горели, деревья расчищали, а сейчас ужасное.

Сергей:

Ну, я просто слышал, мы живем здесь рядом, я просто слышал что здесь бомжи живут в теплотрассе, поэтому мы стараемся вечером не ходить, только утром и днем с собакой гуляю.

Девушка подробно описала приметы нападавшего, отмечают следователи, задержать подозреваемого удалось оперативно. Недалеко от места преступления. В полиции подчеркнули - это иностранец, ему 25 лет.

Яна Кулькина, пресс-офицер Киевского ОП:

Виявився уродженцем Узбекистану та який обгрунтовано підозрюється у вчиненні зазначенного злочину. За зовнішніми ознаками, а також зі слів потерпілої. Чоловіка затримано у порядку статті 208 КПК. Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 3 статті 152 - це згвалтування.

Если мужчину признают виновным в изнасиловании несовершеннолетней, ему грозит тюремное заключение. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет. На данный момент решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.