Изнасилование девушки на улице Веснина: подробности от полиции

Задержанный за изнасилование несовершеннолетней девушки иностранец - 25-летний уроженец Республики Узбекистан.
Сейчас с задержанным работают следователи.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 11 мая около 22:50 в полицию поступило сообщение о том, что в лесополосе на улице Веснина неизвестный мужчина изнасиловал 15-летнюю девушку.
Как выяснилось, злоумышленник напал на девушку, когда та поднималась по лестнице. Он затащил ее в кусты и изнасиловал.
Потерпевшая дала полиции приметы нападавшего.
Во время отработки территории района работники полиции неподалеку от места происшествия обнаружили 25-летнего мужчину.
Сейчас он обоснованно подозревается в совершении преступления на основании показаний потерпевшей.
Следователем открыто уголовное производство по ч.3 ст. 152 (изнасилование несовершеннолетнего лица) Уголовного кодекса Украины.
Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.
Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании ему меры пресечения.