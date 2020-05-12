Изнасилование девушки на улице Веснина: подробности от полиции

Задержанный за изнасилование несовершеннолетней девушки иностранец - 25-летний уроженец Республики Узбекистан.

Сейчас с задержанным работают следователи.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 11 мая около 22:50 в полицию поступило сообщение о том, что в лесополосе на улице Веснина неизвестный мужчина изнасиловал 15-летнюю девушку.

Как выяснилось, злоумышленник напал на девушку, когда та поднималась по лестнице. Он затащил ее в кусты и изнасиловал.

Потерпевшая дала полиции приметы нападавшего.

Во время отработки территории района работники полиции неподалеку от места происшествия обнаружили 25-летнего мужчину.

Сейчас он обоснованно подозревается в совершении преступления на основании показаний потерпевшей.

Следователем открыто уголовное производство по ч.3 ст. 152 (изнасилование несовершеннолетнего лица) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании ему меры пресечения.