Изнасилование девушки на улице Веснина: подробности от полиции

12 мая 2020 г. 11:28
528 просмотров

Задержанный за изнасилование несовершеннолетней девушки иностранец - 25-летний  уроженец Республики Узбекистан.

Сейчас с задержанным работают следователи.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 11 мая около 22:50 в полицию поступило сообщение о том, что в лесополосе на улице Веснина неизвестный мужчина изнасиловал 15-летнюю девушку.

Как выяснилось, злоумышленник напал на девушку, когда та поднималась по лестнице. Он затащил ее в кусты и изнасиловал. 

Потерпевшая дала полиции приметы нападавшего. 

Во время отработки территории района работники полиции неподалеку от места происшествия обнаружили 25-летнего мужчину. 

Сейчас он обоснованно подозревается в совершении преступления на основании показаний потерпевшей.

Следователем открыто уголовное производство по ч.3 ст. 152 (изнасилование несовершеннолетнего лица) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании ему меры пресечения.

 

Видео: 

Поліцейські Харкова оперативно затримали іноземця за зґвалтування неповнолітньої дівчини

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                          Маски защитные. т.+38-073-855-0505                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53