Изнасилование школьницы на ХТЗ: подозреваемого задержали

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12 сентября 2019 г. 16:57
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Подозреваемого в изнасиловании 12-летней школьницы, которое произошло днем 11 сентября, задержали.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

По данным очевидцев, злоумышленника задержали в Харькове на одной из остановок общественного транспорта.

Как подтвердили АТН источники в правоохранительных органах, подозреваемого действительно задержали около часа назад.

По данным отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, задержанный подозреваемый - безработный 34-летний харьковчанин. Его задержали на улице сегодня около 16:00.

Он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Напомним, 11 сентября около 14:00 12-летняя девочка возвращалась из школы. По данным полиции, на улице к ней подошел неизвестный, ударил ее в лицо, затащил в посадку и изнасиловал. 

Школьница самостоятельно вернулась домой, после чего ее с травмами и ушибами доставили в больницу.

Сейчас потерпевшая находится в больнице. Состояние ее здоровья стабильное, угрозы жизни нет, с ней работают психологи.

Следователем Индустриального отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

 

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