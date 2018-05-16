Извержение вулкана на Гавайях: объявлен красный уровень тревоги

16 мая 2018 г. 10:52
Источник: РБК-Украина
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Геологическая служба США объявила красный уровень воздушной опасности на Гавайях из-за усилившегося извержения вулкана Килауэа.

Об этом говорится в сообщении на сайте службы.

Согласно поступившей информации объявленный до этого оранжевый уровень тревоги был изменен на красный.

Как уточняется, красный уровень опасности означает, что крупное извержение неизбежно, следует из разъяснений службы.

Также отмечается, что на данный момент выбросы пепла происходят непрерывно, шлейф пепла сносится ветром на юго-запад архипелага.

Жители населенного пункта Пахала, находящегося в 28 км от вулкана, сообщили о загрязнении воздуха.

Кроме того, в геологической службе сообщают, что активность вулкана может усилиться "в любое время", она будет сопровождаться новыми выбросами и взрывами возле кратера Килауэа.

Облака пепла уже поднялись на отметку до 3,6 тыс. метров над уровнем моря, говорится в сообщении.

Вулкан извергается с начала мая. 5 мая в районе вулкана произошло землетрясение магнитудой 6,9. Жители близлежащих к вулкану поселений были эвакуированы, потоки лавы уничтожили по меньшей мере 30 жилых домов.

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