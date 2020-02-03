Извержение вулкана в Японии: в небо поднялся столб дыма высотой 7 км

03 февраля 2020 г. 10:45
Источник: Укринформ
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Сегодня рано утром, 3 февраля, произошло извержение вулкана Синдакэ на одном из островов южной японской префектуры Кагосима, приведя к пирокластическому потоку, состоящего из вулканических газов, пепла и обломков породы, вдоль его склона.

Как отмечается столб дыма достигал 7 тысяч метров, а крупные камни выбрасывались на высоту почти 600 метров. По данным местных властей, ни лава, ни камни не достигли жилых районов. Метеорологическое управление поддерживает предупреждение на случай извержения вулкана на этом острове на уровне трех баллов по пятибалльной шкале, 

 

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