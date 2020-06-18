Известного украинского дистрибьютора алкоголя уличили в продаже контрафактной водки

18 июня 2020 г. 17:41
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В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в попытке продажи контрафакта одного из известных отечественных дистрибьюторов алкоголя. У поставщика изъята партия фальсификата на 2,5 миллиона гривен.

Как сообщил начальник пресс-центра в Управлении СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, по данным предварительного следствия, сделку организовало руководство регионального филиала компании, которая занимается поставками алкогольных напитков по всей территории Украины. Установлено, что одновременно с продажей легальной продукции злоумышленники планировали сбывать товар неизвестного происхождения с поддельными марками акцизного налога. Реализация подакцизных изделий должна проходить в обход налогового законодательства и с использованием фальшивых товарно-сопроводительных документов. Сбывать водку планировали своим постоянным клиентам - в торговые сети и предприятя общественного питания области.

Во время обысков на арендованном складе в Харькове правоохранители изъяли более 30 000 бутылок готового для продажи фальсификата. Сейчас всю партию контрафакта изъято для проведения соответствующих экспертиз.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства дела, лица, причастные к противоправной деятельности, и источники происхождения фальсификата.

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