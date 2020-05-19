К берегам Индии приближается мощный шторм: эвакуированы около миллиона людей

К восточным берегам Индии и Бангладеш приближается один из самых сильных тропических циклонов за десятилетие - "Амфан". Власти объявили о эвакуации около миллиона жителей, живущих в районах вероятного следования шторма.

Об этом сообщает Aljazeera.

По данным управления погоды Индии, "суперциклон Амфан" достигнет Бенгальского залива сегодня ночью, ожидаются порывы ветра до 240 км/ч с увеличением до 265 км/ч. По словам метеорологов, это может быть один из самых сильных штормов, которые обрушаться на Индию за последние 10 лет.

При этом отмечается, что эвакуация людей происходит в места, которые были определены как карантинные центры для больных коронавирусом и контактных лиц.

"У нас осталось всего около шести часов, чтобы эвакуировать людей с их домов, и мы также должны соблюдать норм социального дистанцирования... Циклон может смыть тысячи хижин и весь урожай", - сказал представитель федерального управления по борьбе со стихийными бедствиями.

В связи с приближающейся стихией поезда, курсирующие по маршруту вероятного следования циклона, также изменили маршруты.

Напомним, когда на побережье Бангладеш несколько лет назад обрушился тропический циклон "Роану", погибли шесть человек. До этого шторм вызвал крупнейшее за 25 лет наводнение на Шри-Ланке и разрушительные оползни.