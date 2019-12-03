К двери харьковской приемной нардепа примотали гранату

03 декабря 2019 г. 15:25
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Как сообщили в коммуникационном отделе ГУ НП в Харьковской области, 3 декабря около 9:15 в полицию поступило сообщение о том, что к ручке входной двери приемной народного депутата Украины примотан предмет, похожий на гранату. 

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, которое случилось в Киевском районе после того, как здание офиса ОПЗЖ облили краской. 

"Кроме того, неизвестные облили внешние элементы фасада здания и повредили табличку приемной", - говорится в сообщении. 

По указанному в сообщении адресу выезжала следственно-оперативная группа и руководство Киевского отдела полиции.

На месте полицейские обнаружили учебную гранату (муляж) со следами ржавчины и механическими повреждениями и запалом к ней.

Вещественные доказательства изъяты.

Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции.

В настоящее время решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что неизвестные облили офис ОПЗЖ краской, по данному факту открыто уголовное производство. 

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