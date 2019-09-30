 

К Тайваню приближается тайфун - синоптики

30 сентября 2019 г. 8:45
Источник: Интерфакс-Украина
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Тайфун MITAG пройдет в ближайшие 12 часов возле северных регионов Тайваня, скорость ветра может достигать 38 м/с.

Об этом предупреждает в понедельник Центральное Метеобюро страны.

Согласно прогнозу, шторм пройдет с юго-востока на северо-запад вдоль северо-восточного побережья, сильнее всего будут затронуты восточное и северное побережья: опасными объявлены уезды Наньтоу, Илань, Синьчжу, Тайдун, Хуалянь, Мяоли, районы городов Цзилун, Синьбэй, Таоюань, Тайчжун и Тэйбэй. островов Мацзу.

Также в сообщении метеобюро отмечается, что в течение трех суток тайфун достигнет берегов Японии.

 

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