Как отреагировал мир и Украина на "горячий прием" эвакуированных из Китая в Новых Санжарах?

Санжаровское гостеприимство прославилось на весь мир. О том, как полтавчане встречали соотечественников сегодня написали все мировые СМИ. Так, английское издание "The Guardian" уведомило своих читателей о жестких противостояниях правоохранителей и жителей Новых Санжар. Зато в "Reuters" журналисты осветили предложения местных переселить эвакуированных украинцев и иностранцев в Верховную Раду, имение Президента Владимира Зеленского или даже в Чернобыль. В "BBC" вспомнили о фейковом письме от якобы от Минздрава Украины, где говорилось, что среди эвакуированных есть больные коронавирусом.

Для того, чтобы успокоить санжаровцев и показать им, что эвакуированные из Китая люди - не несут в обсервации угрозы, Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая решила провести 14 дней вместе с ними под одной крышей. Но такое решение пользователи в Фейсбук тоже восприняли по-разному.

Министром надо быть, а не сторожем или дежурной по отделению

Это очень честно.! Все. Это будет очень значимо для тех людей которых сегодня так встретили хорошо

Госпожа Зоряна, вы поступили правильно и мужественно. В данном случае - вам респект

Для того, чтобы поддержать эвакуированных, у медцентра Нацгвардии в Новых Санжарах - утром неравнодушные и волонтеры Красного Креста с различными подарками. В ближайшие дни присоединится к ним и Харьков. Волонтеры планируют организовать автопробег в Новых Санжарах в поддержку украины.

Андрей Шейнин, волонтер

Основна мета - показати і тим, і іншим, що ми однакові і нас не потрібно боятися. І не потрібно боятися тих людей, які приїхали з Китаю. Вибачитися перед нашими хлопцями, які приїхали і прилетіли вчора в Україну за такий «гарячий» прийом. Ми хочемо показати їм, що: ви вдома

С собой в воскресенье берут хорошее настроение, желто-голубые флаги и различные вкусности. Приглашают присоединиться к идее и полтавчан. Отправляются волонтеры около десяти утра от Госпрома.

Андрей Шейнин, волонтер

Ми кличемо всіх адекватних українців, всіх адекватних харків’ян. Всіх дорогою кого стрінемо, і полтавці нехай приєднуються

Вместе с общественностью призывают полтавчан прекратить паниковать и настроиться на личное здоровье и врачи.

Евгений Комаровский, педиатр

Наберитесь, пожалуйста, мозгов. Возьмите себя в руки, оставьте эту ситуацию в покое, займитесь своими детьми, своей безопасностью. Все истерики, по поводу того, что рядом с нами размещенные люди из Китая и поэтому мы умрем - это признак неадекватности, недостатка интеллекта и всяческого отсутствия морали

В частности, в тот же день в Великобританию прибыли люди, эвакуированные из китайского Уханя. Их разместили в гостинице в городе Милтон-Кинс с населением в более чем 200 тысяч человек. Где рядом с отелем школы, футбольные клубы, фитнес центры и помещения вузов.