Как пассажиры автобуса остались без водителя за рулём

Жизнь двадцати людей оказалась в опасности, когда водителю автобуса «Харьков-Солоницевка» стало плохо. Мужчина внезапно потерял сознание, из-за чего испуганные пассажиры остались в неуправляемом транспорте прямо посреди дороги. Уже на следующее утро эта новость быстро распространилась в социальных сетях, где харьковчане выражали благодарность неизвестному спасателю. Возможно, он бы и остался неизвестным, если бы не благодарственное письмо, которое пришло в Департамент службы охраны, говорят в полиции.

Вера Котко, пресс-секретарь полиции охраны:

Люди висловлюють глибоку подяку нашому співробітнику за те, що він фактично врятував їхнє життя. Ризик був неймовірно великий, адже автобус міг виїхати, як на зустрічну смугу, так і врізатись в якусь із перешкод

Сам Сергей Кариков рассказывает, что в тот вечер он возвращался с работы домой привычным маршрутом. Уставший, после службы он сел сзади, как вдруг услышал крики девушки, которая занимала место возле водителя.

Сергей Кариков, младший инспектор бат. №1 полиции охраны:

Она кричала: «Мужчины, помогите - водителю плохо, он потерял сознание». Я побежал туда - к водителю. Увидел, что он лежит без сознания. Какой-то приступ у него был, и нужно было принимать меры, потому что автобус съезжал на обочину и впереди уже виднелся столб.

Сергею пришлось подвинуть водителя, чтоб вывернуть руль и припарковать автобус на обочину дороги. И уже после этого он начал оказывать помощь водителю. Тот пришел в себя, но не понимал, что происходит – даже хотел ехать по маршруту дальше. Полицейский дождался пока приедет «скорая» и все другие пассажиры покинут салон. О том, что рисковал своей жизнью, говорит, даже не думал.

Сергей Кариков, младший инспектор бат.№1 полиции охраны:

Решение принял быстро. Потому что я увидел, что автобус съезжает на обочину в направлении столба, за ним была трамвайная линия. Поэтому там была и под угрозой моя личная жизнь – я мог улететь в лобовое стекло при столкновении.

Из-за дорожно-транспортного происшествия за помощью к медикам обратился только один мужчина, который разбил окно автобуса и немного поранил себе руку.