Как спасали женщину, упавшую в колодец под Харьковом: подробности от ГСЧС

Ранее сообщалось, что на Харьковщине упала в колодец 49-летняя жительница Нововодолажского района.

В службе спасателей рассказали подробности спасения женщины.

По данным пресс-службы ГСЧС Украины в Харьковской области, 8 сентября в 9:43 спасателям поступило сообщение о том, что в селе Караван на ул. Светлой, 18 упала в заброшенный колодец глубиной 10 метров 49-летняя женщина.

Прибывшие на место вызова спасатели, оценив ситуацию, расчистили прилегающую территорию от сорняков, опустились на дно колодца и с помощью спасательной веревки обвязали женщину за туловище и вытащили ее на поверхность.

С предварительным диагнозом «закрытый перелом обеих конечностей» и многочисленными ушибами, пострадавшую отвезли в городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи №4 города Харькова.