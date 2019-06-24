Как студенты в "заминированных" ВУЗах защищали дипломы

Защищать дипломы студентам по специальности «Прикладная математика» сегодня пришлось в довольно нервной обстановке. Дело в том, что как раз во время защиты поступило анонимное сообщение о «заминировании» вуза.

Заходили в аудиторию, и с собаками. Все там, походили, «понюхали». И все, и ничего страшного, все было отлично. Защитились, все было круто. - Не страшно? Не, не страшно. Все было прекрасно. Просто много раз уже «минируют». Вошло в привычку. Просто переживали, что может быть сорвана защита. Но все прошло гладко и хорошо

Фейковые сообщения о «заминировании» в университет городского хозяйства имени Бекетова поступают уже в третий раз. Студенты говорят, что даже привыкли к эвакуации, просто сейчас их больше всего раздражает, что это мешает защите работ бакалавров.

Артем и Ольга, студенты

Не, ну, это напрягает, конечно. Когда за месяц три раза «минируют» - это как бы не очень адекватно. Особенно, когда у людей защита дипломов в этот момент, и их всех выводят. Останавливали защиту и выводили. Люди и так пришли на нервах, а им еще говорят: «Давайте подождем». Так, давайте подождем непонятно к какому времени

Елизавета Киян, третьекурсница

Ну, стояла охрана на входе с собаками, никого внутрь не пускали, но людей выпускали оттуда. Вот, в 11 уже всех отпустили, охрана ушла. Это регулярно проводится, но я застала это первый раз, вот сегодня, когда пришла в университет

Сообщение о «заминировании» сегодня поступило, как и ранее, - на электронную почту, рассказывает начальник отдела охраны и безопасности университета Виктор Мусиенко. Мужчина говорит, что, невзирая на то, что студентов в ВУЗе было немного, все равно должны были принять решение об эвакуации. Но уже через час проверки помещений правоохранителями всех вернули на рабочие места.

Виктор Мусиенко, нач.отд.охраны и безопасности университета

Приблизно о 9-й годині ранку було зараз же прийнято рішення про евакуацію осіб, які знаходяться всередині університету. Значить, і одночасно було повідомлено поліцію по телефону «102». Значить, поліція прибула негайно, також співробітники університету оперативно покинули всі приміщення університету

Сообщение о «заминировании» сегодня утром также поступило в университет радиоэлектроники, а также еще в несколько учебных заведений по улице Алчевских и проспекте Науки. По всем адресам выехали сотрудники следственно-оперативных групп и взрывотехнического управления.