Как в Харькове взрывали машину Кернеса, Черемухина, Доровского и Янголенко

Взрывы автомобилей с целью ликвидации или запугивания известных в Харькове лиц происходили в современной истории неоднократно.

15 лет назад - в октябре 2004 года на рассвете на улице Красина взорвался пустой автомобиль. Это была машина в то время депутата городского совета Геннадия Кернеса. Жертв не было. Но взрывная волна выбила окна в соседних домах. Самодельное взрывное устройство было под автомобилем. Почти два года по подозрению в совершении этого преступления провел в СИЗО тогда еще будущий главарь "Оплота" Евгений Жилин, но был полностью оправдан.

В марте 2015-го на Салтовке произошел взрыв "Фольксвагена", в нем находились мужчина и женщина. Основная версия взрыва - террористический акт, потому что это было покушение на жизнь командира спецбатальона "Слобожанщина" Андрея Янголенко и его жены. Оба были госпитализированы в тяжелом состоянии и, к счастью, выжили.

Кирилл, житель Салтовки, 06.03.2015г.

Вышли, а там машина дымилась. Посмтрели на машину, а там она разорвана, как консервная банка. Дверь в другой стороне. Лобовое стекло улетело. Женщина лежала на капоте. У нее спина была порвана немного. И мужчина ходил. У него от локтя до низа была рука тоже разорвана. Ходил, кровь текла.

Взрывчатка под машину Андрея Янголенко скорее всего была подложена в то время, когда машина находилась на открытой стоянке. Кто это сделал - до сих пор неизвестно.

В декабре 2017 года на Павловом Поле был взорван автомобиль Toyota Camry сотрудника Нацполиции. Правоохранитель был госпитализирован с незначительными телесными повреждениями.

А еще через три недели взорвали автомобиль начальника отдела оперативных разработок в восточном регионе Николая Черемухина. Взрывчатка была прикриплена под внедорожник, находившийся во дворе на улице Культуры.

Елена Баранник, нач. отдела коммуникаций ГУ ЧП в Хар.обл.,26.12.2017г.

Позашляховик отримав пошкодження передньої частини через прікріплені до нього вибохові пристрої. Через це постраждали ще сім автівок, які були припарковані поруч.

Под автомобилем Черемухина было найдено еще три гранаты, которые не взорвались.

Летом прошлого года резонансное покушение на убийство случилось на улице Гризодубовой. Был взорван автомобиль "Ауди". Автомобиль взорвался во время движения.

Олег Бех, нач. ГУНП в Харьковской обл., 06.07.2018г.

Было установлено взрывное устройство неизвестного типа, части которого изъяты следователями. Кроме того, в ходе осмотра прилегающей территории следователями были обнаружены провода и граната Ф-1.

В момент взрыва в автомобиле находились генеральный директор фармацевтической фабрики "Здоровье" Александр Доровской, его водитель и охранник. Все они получили легкие телесные повреждения. Уголовное производство было открыто по статье "покушение на убийство". О результатах расследования ничего не известно.

И, вот, теперь, Чайковского, раздался новый взрыв...