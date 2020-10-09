В Лозовой ночью сгорел Lexus одного из кандидатов в мэры города

В Лозовой в ночь с 8 на 9 октября на одной из автостоянок города загорелся автомобиль Lexus, который принадлежит одному из кандидатов на должность Лозовского городского головы Алексею Криворучко.

Об этом сообщает Лозовая.CITY.

По данным издания, возгорание произошло в 2.30 ночи.

Кроме Lexus, от огня пострадали также несколько соседних авто.

По словам очевидцев происшествия, пламя достигало второго этажа рядом стоящего здания.

Сам хозяин сгоревшего автомобиля считает, что это был умышленный поджог.

Как отмечается, это уже не первый случай запугивания и угроз, которые совершают неизвестные в адрес кандидатов на должность мэра города: ранее, 31 июля перед началом сессии городского совета Лозовской городской голова Сергей Зеленский рассказал об угрозах его семье и поджогах возле мэрии.

Официальная информация от полиции уточняется.

По информации пресс-службы ГУ ГСЧС в Харьковской области, 9 октября в 2:52 спасателям поступило сообщение о пожаре в автомобиле «Lexus RХ 350», который был припаркован на парковке возле жилого дома 4а, 4-го микрорайона города.

На момент их прибытия огнем был охвачен моторный отсек и салон автомобиля на площади около 6 кв.м.

Также от пожара пострадали еще 2 автомобиля - "ВАЗ-2103" и "Toyota Camry", которые были припаркованы возле сгоревшего автомобиля.

В 3:04 пожар локализовали, а в 04:00 полностью ликвидировали.

Причину возникновения пожара пока устанавливают.