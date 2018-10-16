Каннибалы убили и ели бывшего милиционера

16 октября 2018 г. 19:23
Автор: Светлана Еченина

Накануне Александра выглянула в окно и застыла от ужаса. Женщина говорит, сначала подумала, что ей показалось. Впрочем, приглядевшись, поняла, что действительно видит, как работники полиции осматривают тело без головы, которое нашли у ее дома. Вокруг уже собралась толпа.

Александра Гребейник, свидетель

Смотрю, вроде головы нема. Руки вытянули, смотрю, головы нема, ще и Вале кажу: «Вроде головы нема, она ж кругла, она хоть как-то фигурировала бы.  А потом смотрю – точно, и следователи нас опрашивали, и он сказал - без головы. А потом кальсоны или что-то такое задралось, а они, оказывается, оттуда мясо вырезали, и это кожа поднялась, содралась, скрутилась

Правоохранители установили личность погибшего. Им оказался бывший милиционер, сотрудник ППС. Мужчина был объявлен в розыск. Его брат в последний раз видел погибшего 4 октября, тогда они поссорились, потерпевший оставил мобильный телефон и ушел из дома. Больше живым семья его не видела.

Но следователи установили, что после ссоры дома экс-милиционера видели в компании двух мужчин. Вместе они распивали спиртное. Было установлено их место жительства. Нина как раз убирала во дворе, увидев правоохранителей

Нина, местная жительница

Я мела вон там вон и видела, что приезжала  милиция с машинами, ну вывели каких-то двух мужиков,  и потом приехала большая криминальная машина… криминальная лаборатория  и она стояла, а они там долго что-то искали

Из показаний задержанных стало известно, что хозяин квартиры поссорился с гостем и убил его ударом ножа в шею. На следующий день он начал отрезать от тела погибшего куски мяса, объяснив сыну,  что таким образом необходимо скрыть следы преступления.

По показаниям юноши, отец варил человеческое мясо и ел. Затем мужчинам позвонил родственник и сообщил, что хочет в ближайшее время прийти в гости, тогда злоумышленники вынесли тело из дома и бросили его в подвал, забросав мешками мусора

Олег Бех, нач. ГУНП в Харьк обл

Оперативниками було встановлено, що в день зникнення загиблого його бачили з двома чоловіками, з якими вони розпивали спиртні напої на вулиці, встановлено особи вказаних чоловіків, ними виявилися батько та син. 13-го жовтня вони були затримані, в їх помешканні проведений обшук, в результаті якого на балконі в коробці було знайдено голову загиблого. А також інші речові докази

По данному факту следователями открыто уголовное производство по статье умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью. Злоумышленникам грозит срок от десяти до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

 

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