Катастрофа АН-26 под Чугуевом: командующему Воздушных сил объявили подозрение

В Государственном бюро расследований рассказали, что по делу авиакатастрофы АН-26 сегодня объявили подозрения. Следствие считает, что установило еще не всех причастных. Об этом сказал на брифинге начальник отдела ГБР Вадим Приймачок.

Более того, ГБР сообщило о подозрении Командующему Воздушных сил Сергею Дроздову в халатности по делу о катастрофе самолета.

"По итогу расследования ГБР совместно с Офисом генпрокурора добыты доказательства, которые дают основания обоснованно подозревать отдельных лиц, причастных к организации указанных полетов. Они допустили нарушения в своей служебной деятельности", - сообщил он.

ГБР подозревает Командующего Воздушных сил ВСУ в халатном отношении к организации полетов. Кроме того, сообщено о подозрении руководителю полетами воинской части аэродрома в Чугуеве, а также командиру части, который утвердил план полетов с нарушениями.

ГБР заявило, что они допустили нарушения как на стадии подготовки полета АН-26, так и во время его катастрофы.

В частности, установлено, что на борт самолета были допущены посторонние лица, а именно курсанты-летчики, не имевшие опыта в управлении самолетом.

По словам Вадима Приймачка, командир самолета также не имел навыков управления самолетом в ночное время.

Также вину подозреваемых подтверждают результаты проведенной экспертизы.

Напомним, 25 сентября в Харьковской области вблизи Чугуева потерпел крушение самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины. В результате авиакатастрофы погибли 26 человек.