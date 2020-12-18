Катастрофа АН-26: подозрение огласили 3 людям. Как отреагировали родственники командира экипажа?

Авиакрушение под Чугуевом произошло 25 сентября. Погибло 26 человек: 19 курсантов и 7 офицеров - членов экипажа. Выжил только один курсант, который спасся чудом.

По факту катастрофы было открыто уголовное производство по поводу нарушения правил полетов и подготовки к ним, что повлекло за собой катастрофу и тяжелые последствия. Впоследствии в Офисе Генпрокурора сообщили, что расследование - на завершающей стадии.

Сегодня на брифинге представители прокуратуры и следователи Государственного бюро расследований сообщили: оглашены подозрения 3 должностным лицам. Руководителю полетов, командиру указанной воинской части, который утверждал план полетов с нарушениями, а также командующему Воздушных Сил ВСУ, который по версии следствия также "совершил халатность".

Сергей Личик, зам. рук. Специализованной прокуратуры в военной и оборонной сфере ОГП:

Кожен із осіб, яким повідомлено про підозру, допустили відповідні порушення, які за результатами висновку військової експертизи в комплексі перебувають в причинно-наслідковому звязку із катастрофою, що сталася. Якщо б кожна із цих осіб належним чином виконувала свої обов'язки, дотримувалися статутів, то катастрофи би не сталося.

Пока подозреваемые не задержаны. До рассмотрения ходатайств о мерах пресечения в суде этого не предусматривает законодательство, отмечают следователи. Основными причинами катастрофы называют: нарушение правил эксплуатации летательных аппаратов и совокупность ошибочных решений командира при отсутствии контроля со стороны руководства.

Вадим Приймачок, нач. отд. главного следственного управления ГБР:

У цьому випадку мали втрутитися, оскільки знали, що допустили льотчика із недостатніми навиками. Мало втрутитися керівництво польотів і забезпечити безпечний політ і безпечну посадку, чого зробелно не було.

На борту, говорят в ГБР, были курсанты, которые учились по разным программам, и два курсанта вообще не имели опыта управления самолетом с грузом, а командир экипажа, который также погиб, до катастрофы не восстанавливал навыков полетов ночью почти год.

Вадим Приймачок, нач. отд. главного следственного управления ГБР:

Курсанти-льотчики не мали права виконувати політ із навантаженням і з пасажирами. Були допущені ці курсанти незаконно. Крім того, командир екіпажу, в даному випадку загиблий, він теж був допущений із порушеннями. Оскільки він не мав навиків, точніше не відновлював навики польотів вночі, що передбачалося, впродовж більше 11 місяців, що заборонено нормативними документами.

Все подробности по расследованию не разглашают, поскольку в деле еще продолжаются экспертизы. И подозреваемых может стать больше.

Сергей Личик, зам. рук. Специализованной прокуратуры в военной и оборонной сфере ОГП:

В ході проведених у кримінальних провадженнях комплексу слідчих дій, в тому числі в результаті проведення військової експертизи, отримано беззаперечні докази, які вказують, що порушення правил підготовки польотів, порушення правил польотів та порушення правил експлуатації літальних апаратів мали системний і систематичний характер. Тому дана кримінальна правооцінка дій 3 військових службових осіб - це лише перший етап.

На официальной странице Воздушных Сил появилось сообщение, что Командование пока воздерживается от официальных комментариев по брифингу ГБР, ведь в дальнейшем в правовой плоскости будут проводиться определенные процессуальные действия. И добавили: точку в этом деле должен поставить суд.

На заявления следователей отреагировали и родственники командира экипажа самолета АН-26. Его отец, Вячеслав Кишеня, в телефонном разговоре Новостям АТН сказал, что он и жена ждут завершения расследования, чтобы дать свою оценку его результатам. Уверен, что важную роль сыграли не только действия руководства, но и состояние воздушного судна, на котором приходилось летать офицерам и курсантам. А вот заявления о профессиональной подготовке сына Вячеслава Кишеню возмутили. Говорит - его сын был летчиком от Бога и хорошо знал свое дело. Кроме того, добавил, что семья командира экипажа до сих пор не получила обещанной компенсации от правительства и Президента Украины.