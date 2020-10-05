Катастрофа АН-26. В Харькове 6 октября попрощаются с погибшими летчиками

Водители, проезжающие возле места катастрофы АН-26 сигналят в знак уважения, автобусы останавливаются и пассажиры чтят память жертв крушения молчанием. Военные капелланы проводят панихиду по всем 26 погибшими. Друзья курсантов и офицеров, их знакомые, преподаватели университета воздушных сил и родные несут цветы и зажигают свечи.

Наталья Нестеренко, мама однокурсника погибших курсантов:

Перше – позвонив син. Сказав, що зі мною все гаразд, конечно. Не спала вся родина, Луганська область теж співчуває. Дуже важка атмосфера зараз в інституті, всі студенти переживають, дуже сумують. Тяжко.

Свой последний полет 26 человек, находившиеся на борту самолета АН-26 совершили вечером 25 сентября. Трагедия произошла вблизи Чугуева, буквально в двух километрах от военного аэродрома. Экипаж заявил о технических проблемах и попросил посадку, им ответили примерно через минуту, поскольку в этот момент приземлялся другой самолет. Пилот сообщил о готовности приземляться и больше на связь не выходил. Авиадиспетчер Татьяна Гражданкина в тот день как раз была на дежурстве. Хорошо знала весь экипаж, дружила со старшим лейтенантом Ашрафом Мсуя.

Татьяна Гражданкина, авиадиспетчер:

Все йшло за планом, як кажуть, як завжди, але по гучномовцю, я услышала слово "катастрофа". Его просто так, конечно, не произносят в полетах. Все перепугались, не могли понять, ждали. Сегодня 9 дней, а я не могу приходить на своё рабочее место без слёз и без боли.

На месте трагедии установили памятный знак. Пока - это единственное место, куда могут прийти родственники погибших, чтобы почтить их память. Здесь они плачут, обнимают друг друга и всматриваются в небо. В последний путь уже провели только курсанта Виталия Вильхового, который скончался в больнице от полученных ожогов. Его похоронили на Львовщине. Официальное прощание со всеми другими погибшими должно состояться во вторник, 6 октября. После этого родные смогут забрать тела и похоронить своих близких.

Людмила, знакомая семьи прапорщика Евгения Иванова:

Ну, я Женю Иванова очень хорошо знала, он хороший мальчик был, не балованный, очень хороший. Я поеду на прощание обязательно, маме позвонила, говорю: ты сообщи, когда будут похороны, приедем, попрощаемся с Женей.

Марина Жолоб, знакомая одного из погибших штурманов:

Я только скажу, что вечная память. Если он хотел летать, то пусть ему там будет на небе хорошо.

Единственный, кто выжил в катастрофе - курсант Вячеслав Золочевский, сейчас находится в госпитале. Он также единственный, кто теперь числится на втором курсе кафедры ХНУВС, которая готовит штурманов. Преподаватели говорят - если он захочет в дальнейшем летать, его будут учить одного.

Между тем, продолжается расследование катастрофы. Черные ящики уже расшифровані, эксперты тщательно изучают данные бортовых самописцев.

У следователей есть вопросы к техническому состоянию самолета и в организации полетов. Среди прочего они выясняют было ли роковым преимущество в посадке для другого борта, который приземлился на аэродроме после сообщения экипажа АН-26 о проблемах.

В эфире одного из телеканалов председатель харьковской областной администрации Алексей Кучер заявил, что на борту воздушного судна, совершившего посадку перед АН-26, находился сын командующего ВВС Украины Сергея Дроздова. В свою очередь, генерал попросил Кучера не делать никаких поспешных выводов, поскольку аварийный самолет не мог быстро совершить посадку.