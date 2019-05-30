Катастрофа МИ-8: названы основные версии

30 мая 2019 г. 14:09
Источник: УНИАН
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Военная прокуратура назвала версии катастрофы вертолета Ми-8 в Ривненской области.

"Следствием рассматривается несколько версий, в том числе и техническая неисправность, некачественное топливо, некачественная подготовка к проведению полетов. Все эти версии отрабатываются в ходе досудебного расследования", - сказал на брифинге во Львове начальник управления военной прокуратуры Западного региона Украины Юрий Табаков.

По словам прокурора, все версии будет отрабатывать следствие, и каждой версии будет дана правовая оценка.

Как сообщалось, 29 мая во время учебно-тренировочного полета у села Сестрятин Радивиловского района Ривненской области разбился вертолет Ми-8. В результате авиакатастрофы погибли четверо военнослужащих из состава 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ (Броды Львовской области).

Президент Владимир Зеленский поручил начальнику Генерального штаба Руслану Хомчаку взять под личный контроль расследование обстоятельств катастрофы.
 

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