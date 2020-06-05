Катастрофа в Норильске: тысячи литров дизельного топлива затопили тундру

Топливо из резервуаров Норильской ТЭЦ, принадлежащей одной из крупнейших российских компаний - "Норильскому никелю", загрязнило водные источники города и попало в две близлежащие реки, пишет Анджей Ломановски для польской газеты Rzeczpospolita.

Автор отмечает, что сейчас все это угрожает огромной площади тундры на полуострове Таймыр и положению, активам двух самых богатых людей в России: владельца "Норникеля" Владимира Потанина и Олега Дерипаски, который официально перестал быть акционером группы, но сохранил там значительное влияние.

"Это первая катастрофа такого масштаба в российской Арктике за полярным кругом", - говорится в сообщении российского "Гринписа".

Спасатели пытаются остановить нефтяное пятно от попадания в озеро Пиасионо и оттуда в Карское море. Всего около вытекло около 350 железнодорожных цистерн с топливом. Главная угроза экологии арктического региона от данной аварии связана с возможным распространением большого объема разлитого дизтоплива вниз по течению реки Амбарная с поступательным загрязнением все новых природных водоемов, озер и их прибрежных территорий.

Количество вредных химических веществ в воде в Норильске уже "превышает допустимые нормы в десятки тысяч раз". Проблемы начались 29 мая, когда топливо внезапно вылилось из резервуаров и затопило подъездную дорогу к ТЭЦ. За неделю до катастрофы в Таймыре было 25 градусов тепла.

"Фонды в регионах вечной мерзлоты в России уже не могут противостоять такой напряженности, как в 80-х годах. К 2010 году их возможности упали на 20 процентов. Выброс топлива произошел именно из-за заселения свай (используемых в фундаментах крупных сооружений за полярным кругом)", - пишет один из российских журналистов, занимающихся проблемами Арктики.

В результате за полярным кругом произошла крупнейшая в истории России экологическая катастрофа и вторая в мире такая. "Гринпис" сравнивает это с аварией танкера "Эксон Валдез" у побережья Аляски в 1989 году, когда вытекло 36 тысяч тонн нефтепродуктов. Его последствия ощущаются и сегодня. В одной только России в 1994 году из трубопровода в Коми просочилось 94 тысяч тонн нефти, но формально утечка произошла не за полярным кругом.