Кернес рассказал, кто расстрелял его друга на кладбище в 2016 году

В октябре прошлого года возле супермаркета на Клочковской произошла стрельба. Вследствие нее Георгия Исакова, более известного в определенных кругах под прозвищем "Жора" был ранен в грудь, а его товарищ Владимир Борох, по прозвищу "Тайсон" - умер в машине скорой помощи. Стрелок, Алексей Титов во время задержания подорвал себя гранатой у Южного вокзала. Расследуя данное преступление - полиция нашла дома у Титова целый арсенал оружия. Тогда правоохранители предположили, что он является профессиональным киллером и возможно причастен к другим громким преступлениям. Проверить этот факт обещали с помощью экспертиз.

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харьковской области

І гранати підв'язували під колеса, не завжди взривалися, але - пам'ятаєте. Розтяжки ставили. Все, що там є, все по суті використовувалося. Арсенал глобальний. Враховуючи те, що там є, ми будемо прив'язувати до кримінальних проваджень минулих років, вбивств.

Среди громких преступлений, к которым возможно причастен Титов - попытка взорвать автомобиль Николая Черемухина, экс-заместителя начальника главка полиции, которого в свое время называли «оборотнем в погонах», а также убийство криминального авторитета Эдуарда Аксельрода. Его смерть раньше связывали с ликвидацией российского нардепа Вороненкова, который должен был свидетельствовать против Януковича и находился в Украине. Аксельрод, по данным ГПУ, имел отношение к заказчикам убийства россиянина, после чего был ликвидирован, как ненужный свидетель. Это события 2017 года. И даже - убийство теневого бизнес-партнера и друга Кернеса Юрия Димента и возможно, покушение на самого мэра.

Cергей Чиж, начальник следственного управления ГУНП в Харьковской обл.

Слідство оперує конкретними фактами і доказами. Доказом є висновок судового експерта. Буде висновок - ми зможемо сказати конкретно, чи є причетність Тітова до інших злочинів, чи немає.

Пока правоохранители расследуют и проверяют городской глава в интервью одному из ютуб каналов сообщил, новые еще официально не объявленые данные.

Геннадий Кернес, мэр

Друг мой погиб на кладбище, когда пришел к могиле, мамы его застрелили в спину потом в голову. Дело в том, что недавно в Харькове погиб киллер, который устроил перестрелку среди белого дня на улице Клочковской там есть магазин «Восторг» когда взяли у него ДНК оно совпало 100 % с тем киллером который убил моего друга.

В полиции Харьковской области сообщили лишь то, что следственным управлением осуществлялось досудебное расследование по уголовным производствах умышленного убийства на кладбище по улице Академика Павлова в 2016-м и по факту умышленного убийства возле супермаркета «Восторг». А уже с ноября Генеральной прокуратурой Украины дальнейшее досудебное расследование в указанных уголовных производствах, а также по факту самоубийства 47-летнего мужчину, поручено Главному следственному управлению Национальной полиции Украины.