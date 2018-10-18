Кернес вспомнил о ДТП на Сумской

18 октября 2018 г. 15:53
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Мэр Харькова Геннадий Кернес в своем Facebook вспомнил смертельную аварию на Сумской.

"Я помню тот страшный вечер, когда год назад мне сообщили о пяти погибших на Сумской.  Сегодня я вижу, как харьковчане несут цветы к месту трагедии и там же молятся за души погибших. И я молюсь вместе с ними.  Родным и близким погибших - сил. Потому что пережить ту трагедию, которая случилась в их жизни, сил надо немало. Харьков помнит об этой трагедии. И, значит, есть шанс, что такое больше не повторится в нашем городе", - написал городской голова.

Кроме того,он выразил надежду, что в ближайшее время суд по этой трагедии будет окончен и виновные понесут справедливое наказание. 

Напомним, что 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской с переулком Мечникова столкнулись автомобил "Лексус" и "Фольксваген Туарег", В результате, "Лексус" вылетел на тротуар, где стояли пешеходы. 6 человек погибло, еще столько же - получили травмы.

Судебное разбирательство в отношении водителей Елены Зайцевой и Геннадия Дронова сейчас продолжается. 

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