Кибербуллинг: женщину в Харькове довели до самоубийства

Женщина пыталась свести счеты с жизнью из-за угрожающих сообщений от неизвестных на телефон. Она залезла на подоконник и планировала прыгнуть вниз. Очевидцы вызвали полицейских.

Вместе с ней в кризисный момент в квартире находилась дочь, которая пыталась отговорить мать от отчаянного шага. Впрочем, ей это не удавалось. Когда приехали полицейские, один из копов начал беседу с женщиной, чтобы узнать детали обстоятельств, которые довели жительницу квартиры к намерению самоубийства. Между тем, вторая полицейская подошла ближе к окну, а затем, схватив за руку, оттянула женщину в безопасное место.

Дмитрий Гайдук, представитель ГУ ПП в Харьковской области:

Її дочка, яка помідомила, що матір схвилювалася через так званий булінг телефоном. Їй надходили повідмолення погрозливого характеру, а також повідомлення образливого характеру. Жінка перехвилювалась і почала вчиняти такі дії.

Хотя женщина физически не пострадала, сейчас ей оказывают квалифицированную медицинскую помощь в больнице. Написать заявление в полицию она отказалась. Психологиня Елена Калиниченко отмечает, что сам буллинг крайне редко может довести человека до самоубийства. Чаще всего, травля становится последней каплей для человека, который долгое время находилась в стрессе и не знал, как выйти из кризисной ситуации. С началом карантина кибербуллинг стал значительно популярнее, говорит специалист. Люди направляют свою агрессию в интернет-пространство, потому что это самый легкий вариант: жертва находится далеко, и, как правило, не обращается в полицию.

Елена Калиниченко, психологиня:

Агрессор пробует первый раз написать неприятное сообщение, видит, что жертва реагирует начинает второй раз писать и таким образом начинает психологически воздействовать на жертву, наблюдать за ее поведением и получает от этого огромное удовольсвие. Поэтому первое, что нужно сделать всем людям, которые подвергаются такому виду буллинга - это не давать ответной реакции. Всегда разграничивайте виртуальную жизнь и реальную жизнь.

Впрочем, лучшим выходом в подобной ситуации будет обращение в полицию. Правоохранители в зависимости от конкретной ситуации будут квалифицировать факт. Например, мошенничество, угрозы насилием или физической расправой и тому подобное. Важно хранить комментарии, сообщения, фото и видео, которые присылают неизвестные - со всем этим идти в правоохранительные органы.