Киевский аэропорт приостановил работу из-за ЧП

Ночью пятницы, 12 июля, в аэропорту "Киев" им. В. Сикорского самолет Boeing 737 белорусской авиакомпании Belavia Airlines при посадке выкатился за пределы посадочной полосы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу аэропорта в Facebook.

Как сообщается, Boeing 737, который выполнял рейс по маршруту Минск-Киев, при посадке на взлетно-посадочную полосу выкатился за ее пределы, в результате чего была заблокирована работа аэропорта. На борту самолета находились 139 пассажиров и 5 членов экипажа.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Все пассажиры были эвакуированы с борта и доставлены в терминал "А".

"В настоящее время осуществляются мероприятия по эвакуации самолета с ВПП. Аэропорт прилагает максимальные усилия для возобновления работы в ближайшее время", - говорится в заявлении.