Количество новых больных от Covid-19 уменьшается, а умерших – наоборот? Эпидситуация в регионе

Харьковщина занимает 4-е место по количеству смертей от коронавируса в стране. По состоянию на утро - общая цифра летальных случаев от Covid достигла 931, а за сутки по данным лабцентра недуг погубил 18 человек. Но вот то, что в последние дни несмотря на улучшение эпидситуации в регионе, о которой уверяют областные чиновники - количество летальных случаев наоборот растет. Заместитель главы ХОГА Тарас Пастух называет - несовершенством статистики.

Говорит, когда начали проверку обнаружили, что в нескольких районах были сбои с сообщениями о летальных случаях, поэтому в течение последних двух недель к статистике добавляются те, которые умерли от Covid гораздо раньше.

В целом же по словам Пастуха, люди стали действительно меньше обращаться за проведением исследований.

Тарас Пастух, зам. главы ХОГА

Не тільки зменшується кількість звернень, але й зменшується кількість госпіталізацій. Якщо б говорити про те, що статистично хтось занижує кількість досліджень, чи кількість позитивних випадків - то ці люди проявлялися б пізніше. Коли їх вчасно не діагностували, вчасно не надали допомогу - він став важким і не потратив у лікарню. Тобто загальне пониження на сьогоднішній день показників воно має місце, і я сподіваюсь, воно буде продовжуватись.

Несмотря на то, что коронавирусная ситуация в регионе улучшается, жалобы от пациентов на горячую линию облздрава поступают систематически, хотя их количество и достаточно небольшое от 5 до 10 в течение суток.

Тарас Пастух, зам. главы ХОГА

Насправді на сьогоднішній день найбільша частка - це звернення щодо ненаправлення сімейними лікарями наших мобільних бригад для забору цих тестів. Відповідно - це в ручному режимі, зразу врегульовується це питання. Виїжджають бригади. Беруть тести.

Но с недавних пор Министерством здравоохранения был обновлен стандарт оказания медицинской помощи при Covid-19, а именно по словам главного санитарного врача области Любви Махоты - расширился круг лиц, которым за счет государства должны делать тесты на коронавирус.

Любовь Махота, директор ГУ «Харьковский областной лабораторный центр МОЗ Украины»

Обов'язковому ПЛР-тестуванню підлягають також, крім підозрілих випадків всі особи з ознаками гострих респіраторних вірусних інфекцій. Стосовно того справимося ми чи ні? Я думаю, справимося, оскільки матеріально технічне забезпечення нашої лабораторії харківського обласного лабораторного центру, як і всіх лабораторних центрів України постійно збільшується.

Между тем в регионе продолжаются работы по расширению коечного фонда для Covid-пациентов. И накануне по словам Пастуха от Национальной службы здоровья Украины, поступило подтверждение контрактирования госпиталя ветеранов и по прогнозам - уже на следующей неделе там должны начать прием больных, говорит Пастух.

Тарас Пастух, зам. главы ХОГА

Для них передані кисневі концентратори. Там зараз здійснюється розводка кисню всередині і очікується поставка ємкостей від підприємства, яке забезпечує киснем Харківську область. Вона буде на умовах договору оренди, і ця ємкість, якщо я не помиляюсь - трьох кубова. Вона тоді зможе на сто відсотків, забезпечити разом з кисневими концентраторами, всі ліжка, які в даному закладі є, для надання допомоги хворим на Covid.

Кроме того, уже в пятницу завершаются все строительные работы в областной больнице в офтальмологическом отделении, принимать пациентов с Covid-19 там тоже планируют уже со следующей недели.