Извержение вулкана в Новой Зеландии: количество жертв достигло 15 человек

14 декабря 2019 г. 21:50
Источник: Левый берег
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Количество жертв извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд достигло 15 человек после того, как один из пострадавших скончался в больнице.

Об этом сообщается в Твиттере полиции Новой Зеландии.

По предварительным данным, перед извержением 9 декабря на острове находились 47 человек, среди которых туристы из Австралии, Великобритании, Китая, Малайзии и США.

В первые часы сообщалось о том, что нашли восьмерых погибших.

В пятницу с острова Уайт-Айленд эвакуировали тела еще шести жертв. Многие из них - австралийцы.

13 граждан Австралии увезли на лечение на родину, еще 15 человек находятся в новозеландских больницах, большинство из них находятся в критическом состоянии.

 

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