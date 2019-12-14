Извержение вулкана в Новой Зеландии: количество жертв достигло 15 человек

Количество жертв извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд достигло 15 человек после того, как один из пострадавших скончался в больнице.

Об этом сообщается в Твиттере полиции Новой Зеландии.

По предварительным данным, перед извержением 9 декабря на острове находились 47 человек, среди которых туристы из Австралии, Великобритании, Китая, Малайзии и США.

В первые часы сообщалось о том, что нашли восьмерых погибших.

В пятницу с острова Уайт-Айленд эвакуировали тела еще шести жертв. Многие из них - австралийцы.

13 граждан Австралии увезли на лечение на родину, еще 15 человек находятся в новозеландских больницах, большинство из них находятся в критическом состоянии.