Командира подразделения Нацгвардии обвиняют в госизмене

25 ноября 2020 г. 17:06
Источник: РБК-Украина
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Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила командира одного из подразделений Национальной гвардии в государственной измене. Военнослужащий передал спецслужбам России сведения об оборонной сфере Украины. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Украинского военного, по версии следствия, в 2019 году завербовали представители Генерального штаба Вооруженных сил России. Задача военного заключалось в сборе информации о помощи международных партнеров подразделениям Нацгвардии и деятельности иностранных инструкторов.

"Также российскую разведку интересовали схемы расположения украинских военных объектов", - добавили в СБУ.

Правоохранители провели обыски по месту службы и жительства военнослужащего, в ходе которых получили доказательства его противоправной деятельности. Командиру подразделения НГУ сообщили о подозрении в совершении государственной измены и отправили его под стражу.

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