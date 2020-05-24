Компания малолетних детей повредила 13 могил на кладбище под Харьковом

В поселке Слобожанское Змиевского района Харьковской области дети повредили более десятка могил на местном кладбище.

По данным отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, сообщение об этом поступило в полицию 22 мая около 19:00 от местной жительницы. 65-летняя гражданка пришла на могилу сына и через некоторое время услышала шум. После этого она увидела, как дети расшатывали крест на одной из могил.

Когда подростки заметили женщину, они убежали. Однако женщина пошла за детьми и у подъезда одного из домов поселка поговорила с ними об их поступке и позвонила в полицию.

В ходе проверки полицейские установили, что участниками события являются два брата 6 и 11 лет и 10-летняя девочка. Также устанавливается причастность к совершению преступления 9-летней девочки, которая предложила своим товарищам развлечься таким образом.

Все четверо детей опрошены, сейчас полицейские принимают заявления от пострадавших.

Следователями Змиевского отдела полиции сведения по факту происшествия внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 7 лет тюремного заключения.