Кому на Руси жить не хорошо? Пограничники задержали беженцев и потенциального террориста

Мужчина и женщина средних лет, с небольшими пожитками и шестилетним ребенком пешком сегодня пересекли границу и сразу обратились к пограничникам с просьбой о помощи. Пара пояснила - они жители России, средней полосы. В Украину, к родственникам им пришлось буквально бежать в поисках защиты от российских спецслужб.

Дмитрий Кальницкий, пресс-офицер харьковского отряда ГПСУ

Під час прикордонного контролю сім’я звернулась до співробітників прикордонної служби з проханням надання їм статусу біженців, під час розмови чоловік повідомив, що він змушені просити статус біженців на території України, через політичне переслідування на території Росії, де він висловлював своє негодовання та про зміну влади РФ.

Мужчина пояснил, решение о бегстве они предприняли после того, как спецслужбы поставили его перед выбором - доносить на единомышленников или сесть на 15 лет лишения свободы.

Предложил, чтобы я сдавал всех, все мероприятия, которые планируются, я сказал, что этого не будет, через месяц на меня, в конце декабря, заводят дела- вас хотели посадить? Да, да. На какой срок? - на 15 лет.

После собеседования беглецов направили передали в миграционную службу. А вот еще одного пилигрима, 59-лет, пограничникам пришлось передавать в СБУ.

Дмитрий Кальницкий, пресс-офицер харьковского отряда ГПСУ.

Під час прикордонного контролю громадянин помітно нервує, та було прийнято рішення разом з працівниками фіскальними службами провести більш поглиблений контроль.

Когда проверяющие открыли его вещи, выяснили, что с собой в багаже у мужчины фотографии террористов так называемых ДНР и ЛНР, фотографии украинского Президента и других политиков, которые использовались как мишени, его личные фото, где он топчется на украинском флаге, ноутбук с видео расстрела украинских военных боевиками, а также еще один российский паспорт. На границе мужчина предъявил украинский, но после 2014 года, по всей видимости, поменял гражданство.

Фотографии ваши? - Да. - Паспорта тоже ваши? Да. - Гражданином какой страны вы все же являетесь? - Во время получения российского паспорта я задал вопрос, что мне делать с украинским паспортом, они сказали он нам не нужен.

Задержанного пограничники заподозрили в участии в боевых действиях на востоке Украины на стороне террористов. Открыто уголовное производство по статье создание террористической группы и надругательство над государственной символикой. После окончания фильтрационных мероприятий мужчину передадут правоохранителям.