Конфликт между пограничниками и жителями Золочевского района закончился стрельбой

Пограничники остановили трех жителей села Сотницкий Казачок, которые нарушили пограничный режим в Золочевском районе и были без документов. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного регионального управления Госпогранслужбы.

Выяснилось, что парни хотели порыбачить в приграничной зоне. Позже к месту правонарушения прибыл еще один житель села. Он бурно выражал свое недовольство действиями пограничников и требовал не привлекать к административной ответственности задержанных.

Предъявить документы мужчина отказался. Более того, он попытался напасть на пограничников. Чтобы успокоить гражданина, правоохранители вынуждены были осуществить предупредительный выстрел из автомата. После этого нападавший успокоился и выполнил законные требования пограничников.

Когда личности нарушителей были установлены, их привлекли к административной ответственности за нарушение правил пограничного режима – штраф в размере 119 грн., а на одного из мужчин за злостное неповиновение требованиям пограничников составили админпротокол по статье 185-10 КУоАП (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы). Ему грозит штраф или арест на 15 суток.