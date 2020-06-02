Конфликт между пограничниками и жителями Золочевского района закончился стрельбой

02 июня 2020 г. 11:24
1 просмотр

Пограничники остановили трех жителей села Сотницкий Казачок, которые нарушили пограничный режим в Золочевском районе и были без документов. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного регионального управления Госпогранслужбы.

Выяснилось, что парни хотели порыбачить в приграничной зоне. Позже к месту правонарушения прибыл еще один житель села. Он бурно выражал свое недовольство действиями пограничников и требовал не привлекать к административной ответственности задержанных.

Предъявить документы мужчина отказался. Более того, он попытался напасть на пограничников. Чтобы успокоить гражданина, правоохранители вынуждены были осуществить предупредительный выстрел из автомата. После этого нападавший успокоился и выполнил законные требования пограничников.

Когда личности нарушителей были установлены, их привлекли к административной ответственности за нарушение правил пограничного режима – штраф в размере 119 грн., а на одного из мужчин за злостное неповиновение требованиям пограничников составили админпротокол по статье 185-10 КУоАП (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы). Ему грозит штраф или арест на 15 суток.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53