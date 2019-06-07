Конфликт на "Барабашово" : подробности от полиции

Ранее сообщалось о том, что сегодня вечером на харьковском рынке «Барабашово» произошел конфликт. в результате которого пострадал оператор одного из харьковских изданий.

По словам очевидцев, была массовая драка, летели камни, ломались витрины.

В результате конфликта пострадал оператор службы новостей «Вісті».

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о сборе граждан на территории торгового центра в Харькове поступила в полицию сегодня, 7 июня, около 19:20.

Неизвестные в количестве 50 человек зашли на территорию рынка для выяснения спора имущественного характера с предпринимателями.

Впоследствии переговоры переросли в конфликтную ситуацию.

По данным полиции, в результате инцидента трое граждан получили легкие телесные повреждения.

На месте происшествия сейчас работают следственно-оперативные группы.

Как отметили в полиции, на данный момент с заявлениями в полицию никто из граждан не обращался.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале заявлений и сообщений Московского отдела полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства конфликтной ситуации.

Сейчас на месте происшествия общественный порядок обеспечивают около 100 сотрудников батальона особого назначения и спецподразделения патрульной полиции по охране общественного порядка ТОР, где два десятка предпринимателей перекрыли движение транспорта в районе торгового центра.

Сейчас патрульные обеспечивают беспрепятственный объезд транспорта на указанном участке дороги.