Конфликт на "Барабашово" : подробности от полиции

07 июня 2019 г. 23:08
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Ранее сообщалось о том, что сегодня вечером на харьковском рынке «Барабашово» произошел конфликт. в результате которого пострадал оператор одного из харьковских изданий.

По словам очевидцев, была массовая драка, летели камни, ломались витрины.

В результате конфликта пострадал оператор службы новостей «Вісті». 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о сборе граждан на территории торгового центра в Харькове поступила в полицию сегодня, 7 июня, около 19:20. 

Неизвестные в количестве 50 человек зашли на территорию рынка для выяснения спора имущественного характера с предпринимателями. 

Впоследствии переговоры переросли в конфликтную ситуацию.

По данным полиции, в результате инцидента трое граждан получили легкие телесные повреждения.

На месте происшествия сейчас работают следственно-оперативные группы.

Как отметили в полиции, на данный момент с заявлениями в полицию никто из граждан не обращался. 

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале заявлений и сообщений Московского отдела полиции. 

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства конфликтной ситуации.

Сейчас на месте происшествия общественный порядок обеспечивают около 100 сотрудников батальона особого назначения и спецподразделения патрульной полиции по охране общественного порядка ТОР,  где два десятка предпринимателей перекрыли движение транспорта в районе торгового центра. 

Сейчас патрульные обеспечивают беспрепятственный объезд транспорта на указанном участке дороги.

 

 

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