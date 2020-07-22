Конфликт на одном из харьковских рынков: есть пострадавший

22 июля 2020 г. 13:09
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Сегодня, 22 июля, в 9:10 в Московский отдел полиции поступило сообщение о том, что на рынке по проспекту Тракторостроителей неизвестный мужчина ведет себя неадекватно, цепляется к прохожим и нанес 40-летнему гражданину телесные повреждения.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, по адресу выезжала следственно-оперативная группа районной полиции. По данному факту собран первичный материал, решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

В соцсетях пишут, что инцидент произошел на рынке возле ТРК "Украина" и что мужчина ударил прохожего ножом по горлу. 

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